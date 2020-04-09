عزف في البيت الأبيض ومات في حادث ماسأوي.. 15 معلومة عن عمر خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم 9 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الكبير عمر خورشيد، الذي وُلد في عام 1945، وهو موسيقي وعازف جيتار وممثل مصري، والده هو المصور السينيمائي أحمد خورشيد، وشقيقته الفنانة شيريهان من الأم، وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم 15 معلومة عن عمر خورشيد:

- حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة.

- التحق بمعهد يوناني للموسيقى وهو في الـ17من عمره.

- كوّن بعدها فرقة موسيقية عملت لمدة 10 أيام في الأقصر، ثم الملاهي الليلية في القاهرة.

- شكل بعدها فرقة "ميجا تورز" الموسيقية، ليتخلى عنها لكي ينضم لفرقة (ليه بتي شاه)، والتي كانت نقطة انطلاقه الحقيقية، وفيها رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه الانضمام للفرقة الماسية، بقياد أحمد فؤاد حسن.

- كان عمر خورشيد أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية.

- ذاعت شهرته وتعاون مع العديد من المطريبن، من أبرزهم أم كلثوم، وفايزة أحمد.

- بدأ عمله السينمائي بدور في فيلم ابنتي العزيزة للمخرج الكبير حلمي رفلة 1971.

- شارك بعدها في العديد من الأعمال منها "العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد.

- شارك في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الاعمال، منها: "الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلي".

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- في مايو عام 1981، تعرض لحادث سيارة مروع أودى بحياته.

- كانت ترافقه في السيارة الفنانة الكبيرة مديحة كامل، وزوجته اللبنانية دينا، لكنهما نجتا من الحادث.



- رافق الرئيس السادات في أثناء توقيع إتفافية السلام مع إسرائيل، وقام بالعزف داخل البيت الأبيض، وعزف مقطوعتان، الأولي "طلعت يا محلي نورها" لسيد درويش، والثانية ليلة حب لبليغ حمدي.

- قال الموسيقار الكبير هاني شنودة إن كارتر انبهر بموسيقى عمر خورشيد، ووصفه بالعبقري.

- كان عمر خورشيد يضع الموسيقى التصويرية لأفلامه.

- عانى من حمى البحر الأبيض المتوسط لفترة قبل وفاته، الأمر الذي منعه من المشاركة في فيلم "صراع في الوادي".

- لدبه ابنة من زوجته اللبنانية (دينا) تدعى ياسمين خورشيد، وتحمل شهادة ميلاد مصرية بتاريخ ميلاد 26-3-1976.

- تزوج عمر خورشيد 4 مرات، كانت اﻷولى مع أمينة السبكي، والثانية من الفنانة ميرفت أمين، والثالثة من خبيرة التجميل اللبنانية دينا التي كانت أطول زيجة بين سائر زيجاته، أما زيجته اﻷخيرة فكانت من الفنانة مها أبو عوف في نفس فترة زواجه من دينا.