عمر الشناوى لـ"الخليج 365": "تحققت أمنيتي بالعمل مع يوسف الشريف في النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، سعادته الشديدة لمشاركته مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل النهاية، فى دور ضيف شرف.

وأضاف لـ"الخليج 365": "طيلة مشواري كنت أتمنى العمل مع يوسف الشريف وقد تحقق ذلك الآن، أيضا مخرج العمل ياسر سامي على قدر كبير جدا من المهارة والإتقان، والمسلسل مصنوع على أعلى مستوى وأعتبر مشاركتي فيه شرف لي".

من جهة أخرى، أوشك عمر الشناوي على الانتهاء من تصوير دوره بمسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، وعن دوره قال: "أجسد دور شاب من الفيوم يعاني من مشاكل مادية فى حياته، وتجمعه الظروف مع ياسمين صبري ويعمل معها".

وعن كواليس التعاون مع الفنانه ياسمين صبري، قال: "هي جميلة بالفعل كما يراها الناس على الشاشة ولطيفة للغاية وعلى طبيعتها دوما والجميع يشعر بالراحة معها في التعامل".

ولفت إلى أنه يبدأ بعد عدة أيام تصوير دوره في مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، ويقوم خلاله بدور موظف بنك، فى حين نفى مشاركته في مسلسل "بمية وش" للفنانة نيللي كريم، مؤكدا أنها شائعة لا يعرف مصدرها.