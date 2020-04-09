تراند اليوم : بعد القبض عليها.. والدة دنيا بطمة تنشر صورة ابنتها وهي تبكي



بعد إلقاء القبض عليها في بتهمة مخلة بالشرف تمثلت في نشر صور فاضحة لفنانات ومشاهير وابتزازهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة لابنتها الأخرى ابتسام بطمة المحبوسة حاليًا على ذمة القضية.

وظهرت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة، في الصورة التي نشرتها والدتها ليلى أطاسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تبكي في أحد اللقاءات على ما يبدو.

وكتب عليها :"ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي ملائكته في السماء إقضوا حاجة عبدي".

وعلّقت «أطاسي» على الصورة بالقول: "الله ياخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك". وأضافت: "دعواتي ودعوات كل من يحبك معك (إن مع العسر يسرا) فوضت أمري الى الله عز وجل".

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة متورطة هي الأخرى في القضية، لكن النيابة قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية كبيرة مع صدور قرار بمنعها من السفر خارج المغرب، على ذمة القضية التي أثارت الرأي العام المغربي والعربي والتي تسببت في فضح العديد من المشاهير.