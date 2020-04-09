تراند اليوم : بعد مهاجمته.. ممثل مصري يكشف حقيقة منع زوجته من الظهور مع "محمد رمضان "



كشف الممثل المصري، أحمد فهمي، حقيقة منعه لزوجته الممثلة هنا الزاهد من التمثيل مع الممثل محمد رمضان.

واعترف في مقابلة مع برنامج "جمهور التالتة" على قناة‏‎ "OnTime Sports 2"‎بأنه أبدى رأيه في الدور الذي عرض عليها للمشاركة في مسلسل "البرنس" الذي يلعب بطولته رمضان، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وأضاف أنه عندما عُرض على "هنا" دورًا في مسلسل "البرنس"، أبدى رأيه بأن هذه ‏المساحة لا تناسبها الآن، دون إجبارها على عدم الموافقة.‏

في الوقت الذي عبر فيه عن رفضه التمثيل مع رمضان، الأمر الذي برره بأن مدرستيهما في التمثيل مختلفتان، ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

Advertisements

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يحب رمضان وتحدث عنه بالخير في لقاءات سابقة، لافتًا إلى أن هجومه عليه جاء لتسببه في إيقاف الطيار عن العمل بعد تسريب فيديو له معه داخل كابينة الطائرة.

وقال إن ذلك أصابه بصدمة من الموقف لأنه شعر بالحزن على ‏شخص فقد مصدر رزقه، ‏موضحًا أنه عندما نشر رمضان فيديو كوميدي من غرفة العمليات وهو يسخر من واقعة فصل الطيار من عمله، ‏سخر منه بنفس طريقته، وأشار إلى أن هذا كل ما في الأمر وأنه يحترم رمضان كفنان ويراه ممثلًا كبيرًا.‏

واعتبر أن حديث رمضان عن نفسه بأنه رقم واحد لا يليق ‏في ظل وجود فنانين تعبوا على أنفسهم حتى وصلوا إلى هذه المكانة مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي.



