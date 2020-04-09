تراند اليوم : بعد انفصالها عن حسن جميل..«ريهانا» في جلسة تصوير بالملابس الداخلية



بعد شهور قليلة على انفصالها من رجل الأعمال والملياردير السعودي حسن جميل، بعد 3 سنوات من الارتباط والعلاقة الغير شرعية بينهما، ظهرت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة «ريهانا»، في جلسة تصوير جريئة بالملابس الداخلية.

ومن المقرر أن تظهر ريهانا على غلاف مجلة فوغ البريطانية في عددها المقبل والتي أجرت معها مقابلة تحدثت فيها عن إطلاقها مجموعة خاصة بالعناية بالبشرة وقالت :"إما أنها ستنجح أو لن تنجح لا يوجد مكان للاختباء"، وفق ما أوردت صحيفة ذا صن البريطانية.

وكانت ريهانا أطلقت ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها في عام 2017 بقيمة 400 مليون جنيه استرليني وكذلك خط ملابس داخلية خاص بها، واستعرضت ريهانا في عدة صور ملابس داخلية من مجموعتها وبدت غاية في الإثارة.

وكانت ريهانا تبرعت بمبلغ 4 مليون جنيه استرليني لمحاربة فيروس كورونا، كما احتفلت المغنية بعيد ميلادها بأسلوب صاخب في فبراير حيث كانت مع عائلتها وأصدقائها في المكسيك. وفقًا للتقارير ، واستمتعت بعشاء على ضوء الشموع مع الأصدقاء قبل أن تقوم فرقة mariachi بتسلية ضيوفها واحتساء التكيلا.

وكانت مجلة نسائية، كشفت عن انفصال رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن عشيقته الفنانة العالمية وعارضة الأزياء روبين ريانا فينتي والمعروفة عالميًا باسم «ريهانا»، بعد 3 سنوات من العلاقة الغرامية بينهما.

وقالت مجلة "هاربر بازار" النسائية ، إن الملياردير السعودي حسن جميل31 عامًا وريانا 31 عامًا، أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر سويًا وأثناء جولات التسوق.

وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو لعام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك اثناء سفرهما معا وحضورهما سويًا لألعاب الليكرز وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.

وصرح مصدر مقرب لصحيفة «يو أس ويكلي» أن السبب الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض.







