تراند اليوم : أزمة بسبب منع أشهر ممثل كوميدي في مصر لزوجته من التمثيل مع محمد رمضان .. وهكذا برر الأمر

أزمة جديدة شهدها الوسط الفني المصري بعدما تردد عن منع فنان شهير لزوجته من الظهور مع محمد رمضان.

وكشف الفنان الكوميدي أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية حقيقة منعه لزوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان في مسلسله المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال "فهمي": لا أتدخل في اختيارات زوجتي الفنية .. لكنها تستشيرني كصديق ، وحين عُرض عليها التمثيل مع محمد رمضان سألتني فأخبرتها أن مساحة الدور المعروضة عليها لا تناسبها حاليا ، دون إجبارها على قرار معين.

وأضاف: بالنسبة لي أرفض التمثيل مع محمد رمضان لأننا ننتمي لمدرستين مختلفين ومن الصعب أن يجمعنا عمل واحد.

