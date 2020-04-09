تراند اليوم : بعد انتشار كورونا .. حلا شيحة تعود لارتداء الحجاب وتطلب من متابعيها الدعاء

على الرغم من الجدل القوي الذي أثارته الفنانة المصرية حلا شيحة بعد خلع النقاب والعودة إلى الفن ، إلا أنها ظهرت من جديد مرتدية الحجاب.

و نشرت حلا شيحة عبر حسابها بـ"انستجرام" صورة لها مرتدية الحجاب رفقة نجلها الصغير .

وعلقت على الصورة قائلة: أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض .. مفيش حاجة أجمل من الدعاء بيقين .

وكانت حلا خرجت عن صمتها كاشفة عن الحل الوحيد لمواجهة تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

وقالت في بيان عبر حسابها بـ"انستجرام": يا رب العالمين ...اللطف بينا و بأهلنا و بحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي .

Advertisements

وأضافت: فعلاً احنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا ... اللهم لك الحمد و الشكر علي كل حاجة حلوة و علي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع .

وأضافت: اشكروا ربنا كتير و استغفروه كتير و ان شاء الله كل حاجة حتبقي احسن.