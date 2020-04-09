فيديو: ماراثون دراما رمضان 2020عودة الكبار في مصر وكورونا يترك بصمته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 10:43 صباحاً - عشاق الدراما العربية ينتظرون كل عام موسمها الأكبر في رمضان، ولكن العام الحالي استثنائيا بكل المقاييس، فقد فرضت ظروف انتشار فيروس كورونا نفسها بقسوة على الدراما المصرية التي خططت للعودة إلى الشاشات الفضائية العربية بعدة أعمال تعوض التقليص الواضح في عدد مسلسلات العام 2019، ولكنها أجبرت بعد فرض حظر التجوال ومنع التجمعات على اتخاذ القرار الصعب وهو استمرار تصوير الأعمال التي تم إنجاز ما يزيد عن 70 بالمئة من مشاهدها فقط بضوابط احترازية مشددة من أهمها عدم وجود مجاميع أو مشاهد خارجية، وتم تأجيل تصوير المسلسلات التي لا تنطبق عليها المعايير لأجل غير مسمى.

محمد رمضان يخطط لتجاوز نجاح مسلسل الأسطورة بمسلسل البرنس

الملمح الأبرز في دراما رمضان 2020 هو عودة الكبار الذين تم اقصائهم من المنافسة العام الماضي في ظروف غامضة، وأولهم الفنان عادل إمام الذي انتهى مبكرا من استكمال تصوير مسلسل "فالنتينو" مع النجوم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وتقرر للمرة الأولى عرضه على عدة شاشات بعكس مسلسلات عادل السابقة التي عرضت حصريا على قنوات الحياة أو MBC.

فالنتينو - عادل إمام

ويجسد عادل إمام خلال أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

دهب عيرة - يسرا

كما تعود النجمة يسرا بعد غياب العام الماضي وتقدم مسلسل "دهب عيرة" وتدور أحداثه حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري، وتجسد يسرا شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها في العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار اجتماعي مشوق، المسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولة المسلسل يسرا، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادي مهني.

النهاية - يوسف الشريف

ويعود الفنان يوسف الشريف أحد أعمدة دراما رمضان في الأعوام الأخيرة بعد غياب عامين بمسلسل "النهاية" الذي تدور أحداثه حول مخاطر التكنولوجيا والتطور السريع في حياتنا المعاصرة، ويجسد الشريف شخصية مهندس تكنولوجي يحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

تقاطع طرق - منى زكي

وتعود النجمة منى زكي بمسلسل "تقاطع طرق" بعد غياب عن موسم دراما رمضان استمر 4 سنوات كاملة منذ قدمت بطولة "أفراح القبة" ويشاركها البطولة النجوم، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن.

جمع سالم - زينة

ودخلت النجمة زينة المنافسة في اللحظات الأخيرة بمسلسل "جمع سالم" وتوقع البعض استبعادها بمجرد فرض حظر صحي لمدة أسبوع ولكنها نجحت في تحقيق معدل تصوير مرتفع ضمن لها البقاء في المنافسة.

ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قوره وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقي وأحمد سلطان وتأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، وكان آخر ظهور لزينة في موسم رمضان 2018 بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".

فرصة ثانية - ياسمين صبري

موسم دراما رمضان 2020 يشهد استمرار تواجد النجمة ياسمين صبري للعام الثاني على التوالي ببطولة مسلسل "فرصة ثانية" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول "الفرصة التانية" في حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التي يمر بها الإنسان.

مسلسل "فرصة ثانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب.

الاختيار - أمير كراره

ويتخلى النجم أمير كراره هذا العام عن شخصية باشا مصر سليم الانصاري ليقدم بدلا منها ملحمة "الاختيار" عن قصة تضحيات العميد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذي قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسي" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

ونحب تاني ليه؟ - ياسمين عبد العزيز

وتقدم النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسلها الثالث في موسم دراما رمضان وهذه المرة تلجأ للأجواء الرومانسية مع مسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، وليلى عز العرب، وسمر مرسي، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وإيمان السيد."

لعبة النسيان - دينا الشربيني

موقف مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني ظل غامضا حتى اللحظات الأخيرة خاصة وأن السيناريو لم يكن مكتملا وتأخر نجومه في بدء تصويره ولكن تم إدراجه ضمن قائمة المسلسلات المقرر عرضها وتجسد دينا الشربيني شخصية فتاة تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وكل من حولها يحاولون مساعدتها في تذكر حياتها السابقة ولكنها تتفاجأ بأنها تمتلك طفل وهي لم تتذكره.

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، رجاء الجداوي، وأحمد داود، وانجي المقدم، وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

ب 100 وش - نيللي كريم

والأمر نفسه تكرر مع مسلسل "ب 100 وش" للنجمة نيللي كريم التي رفضت قرار استبعاد مسلسلها من العرض للعام الثاني على التوالي وأكدت تصوير 10 حلقات كاملة، ووضعت خطة عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري لاستكمال التصوير عبر أكثر من وحدة بنفس التوقيت، ولكن الأزمة الأخطر التي واجهتهن هي عدم اكتمال كتابة سيناريو الحلقات العشر الأخيرة.

مسلسل "ب 100 وش" حمل سابقا اسم "النصابين" وكان من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2019، وتم تأجيله بدون سبب معلن، وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ويشارك في بطولته آسر ياسين وعلا رشدي لؤي عمران، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، تأليف: أحمد وائل، عمر الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري.

سلطانة المعز - غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرازق بدأت تصوير مسلسل "سلطانة المعز" مع توقعات بعرضه خارج موسم رمضان نظرا لانشغالها بنفس الوقت بتصوير فيلم جديد، ولكن الظروف فرضت عليها أن تتفرغ تماما لاستكمال تصوير المسلسل بعد شراء عدد كبير من القنوات الفضائية حقوق عرضه في رمضان لتعويض توقف الدراما الخليجية واللبنانية.

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المسلسل توقف تصويره لمدة أسبوع بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، ولكنه استأنف لاحقا وسط إشراف طبي ويشارك غادة عبد الرازق البطولة محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

الفتوة - ياسر جلال

ويؤكد الفنان ياسر جلال مكانته بين نجوم دراما رمضان بمسلسل "الفتوة" مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه حول صراع بين الخير والشر، من خلال أحداث درامية متصاعدة تتنوع بين الأكشن والرومانسي وتدور في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية.

"مسلسل الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك بطولته ياسر جلال، ودياب، وأحمد خليل، ومي عمر، ورياض الخولي، ومها نصار، ومجدي فكري، وعزوز عادل، وهنادي مهني.

البرنس - محمد رمضان

ويحاول النجم محمد رمضان تكرار نجاح مسلسل الأسطورة بالاستعانة بالمخرج محمد سامي لتقديم مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

رجالة البيت - أحمد فهمي و أكرم حسني

الفنان الكوميدي أحمد فهمي يعود للتعاون مع النجم أكرم حسني، في موسم رمضان بمسلسل "رجالة البيت" الذي حمل سابقا عنوان "تيمون وبومبا"، وينتمي لنوعية الحلقات المتصلة المنفصلة.

المسلسل سيناريو وحوار أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد.

بوستر مسلسل رجالة البيت

عمر ودياب - علي ربيع ومصطفى خاطر

ويقدم نجم مسرح مصر علي ربيع أول بطولة مشتركة مع نجم الفرقة مصطفى خاطر بمسلسل "عمر ودياب" الذي حمل سابقا اسم "وصل أمانة"

فكرة المسلسل كوميدية وتدور في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.

بوستر مسلسل عمر ودياب

لما كنا صغيرين - ريهام حجاج

وتخوض الفنانة ريهام حجاج تجربتها الأولى كبطلة مطلقة في ماراثون دراما رمضان مع بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين.

حب عمري - هيثم شاكر

والأمر نفسه يتكرر مع المطرب هيثم شاكر الذي يقدم أول بطولة مطلقة بمسلسل " حب عمري " بعد مشاركته السابقة للنجمة غادة عبد الرازق بطولة مسلسل "أرض جو".

مسلسل "حب عمري" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر مع سهر الصايغ ومي القاضي ومنة فضالي وأحمد كراره وأماني كمال وديانا هاشم وحنان سليمان، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.

القمر آخر الدنيا - بشرى

وتقدم الفنانة بشرى بطولتها المطلقة الأولى بعد الإصرار على استكمال تصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة، وتجسد بشرى دور أم لولدين ويتيمة الأب تواجه متاعب الحياة في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

اثنين في الصندوق - حمدي الميرغني

كما وضعت المصادفة النجم حمدي الميرغني ضمن قائمة نجوم دراما رمضان بعد تأجيل عرض مسلسل "اثنين في الصندوق" من الموسم الشتوي ليصبح أحد الأعمال الكوميدية بالشهر الفضيل تعويضا لغياب الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم.

ويقدم حمدي الميرغني أولى بطولاته في دراما رمضان بمشاركة صديقه محمد أسامة (أوس أوس)، ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

بوستر مسلسل اتنين في الصندوق

شاهد عيان - حسن الرداد

وانضم الفنان حسن الرداد، لقائمة نجوم رمضان في اللحظات الأخيرة ايضا بمسلسله الجديد "شاهد عيان" ويتخلى فيه عن الكوميديا حيث يجسد شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب ويشاركه البطولة كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن رومانسي.

بوستر مسلسل شاهد عيان

بينما يشهد الموسم الحالي استمرار غياب النجوم يحيى الفخراني وعمرو يوسف، الهام شاهين وليلى علوي وكندة علوش، وتضاف إليهم دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، كما يشهد أيضا غيابا "شبه جماعي" للنجوم العرب الذين اعتادوا التألق في موسم رمضان، فيحتجب كل من جمال سليمان وظافر العابدين ودرة وباسل خياط و صبا مبارك لأسباب تتعلق بقرارات تخفيض الأجور بينما تغيب هند صبري بسبب صعوبة استكمال تصوير مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز نظرا لبدء التصوير متأخرا والاستثناء الوحيد هو الفنان الأردني إياد نصار الذي يعود بعد غياب مع النجمة غادة عادل ويتقاسمان بطولة مسلسل "ليالينا".

ليالينا - غادة عادل و إياد نصار

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

غادة عادل وغياد نصار يتقاسمان بطولة مسلسل ليالينا

يا أنا يا جدو - سارة سلامة

مفاجأة دراما رمضان 2020 تكمن في خروج عدة مسلسلات من "حالة التجميد" ومنها مسلسل "يا أنا يا جدو" الذي كان يحمل اسم "كتف قانونى" وتم وقف تصويره من بداية العام 2019 لأسباب إنتاجية، ثم تقرر عودة نجومه لاستكمال التصوير قبل أسبوعين فقط من مطلع شهر رمضان تمهيدا لعرضه لتعويض العجز في عدد المسلسلات، وهو من بطولة سارة سلامة.

اللعبة - هشام ماجد وشيكو

كما تقرر عرض مسلسل "اللعبة" عبر شاشة قنوات MBC خلال شهر رمضان المقبل، بعد عرضه حصريا عبر منصة رقمية شهر يناير الماضي، والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

يوستر مسلسل اللعبة

وتم تأجيل مسلسل الفنانة مي عز الدين "خيط حرير" علما أنها ألمحت سابقا إلى رغبتها في عرض العمل خارج منافسات رمضان، كما خرج من المنافسة الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" للفنان أحمد عيد ونجوم الخليج، وتقرر تأجيل مسلسل "القاهرة كابول" للنجم خالد الصاوي،

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