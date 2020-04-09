يحيي الفنان مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا الليلة الموافق الخميس 9 من أبريل، عبر قناة ان جي ميوزيك الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساًء. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا ألبوم هتزهزه، وضم الألبوم على 9 أغاني من بينهم: آه يا حنان، بعدك حياتي تمام، بناقصه، جرح بعد جرح، نصيبي وقسمتي، يا مصطفى، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة .. مصطفى حجاج يحيي حفل غنائي لايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.