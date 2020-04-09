هل تذكرون نورمان أسعد من مسلسل "جميل وهناء"؟ هكذا أصبحت اليوم! بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مجموعة صور جديدة للممثلة السورية نورمان أسعد بطلة المسلسل الشهير "جميل وهناء"، وظهرت نورمان بالصور مع ملامح وجه متغيرة، الأمر الّذي دفع بالعديد من المتابعين إلى اتهامها بأنها خضعت للعديد من العمليات التجميلية.
من ناحية أخرى، كانت نورمان قد ابتعدت عن الأضواء من دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، بينما هناك بعض الشائعات والأخبار التي لفتت إلى أنها اعتزلت الفن بسبب زواجها ومن أجل التفرّغ لعائلتها، بإعتبار أن التمثيل يأخذ الكثير من وقت الشخص.
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