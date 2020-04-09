فنان سعودي يتعرض لأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السعودي ​عبد العزيز العصفور​ عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن الفنان السعودي ​فهد عبد المحسن​ دخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وقد أجرى عملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب العصفور تعليقًا على الصورة:"اللهم لك الحمد أبشركم العملية نجحت، تعرض أخونا الكبير فهد عبدالمحسن لوعكة صحية قسطرة والحمد لله أموره طيبة وحالته مستقرة ولا بأس عليك يا أبو أحمد".

وتابع:"أشوف أرقام الصباح تتصل علي والحمد لله تطمنت عليه عن طريق أحمد ولده ويطمن أموره طيبة الله يقومه بالسلامة والحين بالملاحظة 48 ساعة ممنوع الزيارة".

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