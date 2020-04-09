كيلي جينر أصغر ملياردير عصامي في العالم للعام الثاني على التوالي

ميرنا وليد - بيروت - حافظت نجمة تلفزيون الواقع، ​كيلي جينر​ على لقب أصغر ملياردير عصامي في العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك بحسب القائمة السنوية لمليارديرات العالم التي نشرتها مجلة فوربس.

وجاء حفاظ النجمة البالغة من العمر 22 عاماً، على مركزها بسبب نجاح شركتها التي تختص بإنتاج مستحضرات التجميل ، والتي بدأتها في عام 2015.

كما أن جينر كانت العام الماضي قد وافقت على بيع 51% من شركتها إلى أحد أهم منتجي مستحضرات التجميل مقابل 600 مليون دولار.

كما أقامت جينر الشراكات الذكية مع علامات تجارية وتعاونات مثمرة منها مع دار الأزياء الفرنسية Balmain وأيضاً مع شقيقتها كيم كارداشيان.



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