رغم خلعها له.. الدراما تجبر حلا شيحة على ارتداء الحجاب مجددًا

متابعة بتجـــــــــرد: تعود الفنانة حلا شيحا للظهور للمرة الثانية في الدراما، هذا العام بمسلسل “دهب عيرة” مع الفنانة يسرا، وذلك بعد ظهورها الأول بعد عودتها عن قرارها بالاعتزال العام الماضي بمسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان.

حلا شحا التي كانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ أكثر من 12 عامًا ثم خلعته، عادت مرة أخرى للدراما وأجبرت خلال مسلسلها الماضي “زلزال” ومسلسلها الجديد “دهب عيرة” أن ترتدي الحجاب وفقًا للسياق الدرامي للعمل.

مسلسل “دهب” عيرة إنتاج مشترك بين شركة “العدل جروب” للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، وحلا شيحا، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، تيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.