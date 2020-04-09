بالصور – تعرف إلى شخصيات مسلسل “الفتوة” لـ ياسر جلال

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متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الجهة المنتجة لمسلسل “الفتوة” المقرر عرضه في رمضان 2020 من بطولة الفنان المصري ياسر جلال، عن بوسترات شخصيات العمل.
وكشف عن شخصية ياسر جلال في المسلسل، والذي بجسد دور حسن الجبالي بينما تؤدي نجلاء بدر دور جمية، ومي عمر دور ليل، وأحمد صلاح حسني دور عزي أبو شديد، ورياض الخولي دور المهلم سيد اللبان، وأحمد خليل دور المعلم صابر.
“الفتوه” من إنتاج شركة “سينرجي”، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.
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