إدارة أعمال هيا مرعشلي تعلق على أنباء خطوبتها من ناصيف زيتون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل الجمهور مع أنباء خطوبة الممثلة السورية من أصول لبنانية هيا مرعشلي والنجم السوري ناصيف زيتون، وذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأنباء، إذْ انقسم الجمهور بين مرحب بالخطوبة وما بين مشكك بصحتها، خاصة وأن كليهما لم يعلن الخبر بشكل رسمي أو التلميح على الأقل بوجود أي علاقة بينهما.

ووفقًا لمصادر صحفية، قررت هيا مرعشلي ومن خلال مكتب إدارة أعمالها حسم الجدل حول خطوبتها من المطرب السوري ناصيف زيتون، إذْ تم نفي الخبر تمامًا وأنه لا صحة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الخطوبة.

وأبدى مكتب إدارة أعمال هيا مرعشلي نقلًا عنها اندهاشها من خروج هذه الإشاعة وتساءلت عن مصدرها، خاصة وأنها لا توجد معرفة شخصية بينها وبين ناصيف زيتون ولم يتقابلا على الإطلاق، رغم أنها تحبه على الصعيد الفني ومعجبة به كفنان، وبسبب انتشار الحديث حول هذا الأمر قررت الرد بأنه لا علاقة بينهما.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشارإلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتندرج تحت إطار الإشاعات، لا سيما وأن ناصيف زيتون من النجوم الذين تنتشر حولهم شائعات عن الزواج والحب والارتباط.

Advertisements

فيما تساءل البعض كيف يمكن أن يرتبط ناصيف بهيا وكل منهما ينتمي لديانة مختلفة؟ فمن المعروف أن زيتون ينتمي للديانة المسيحية، ومرعشلي للديانة الإسلامية، فيما رد آخرون بأن الديانة لم تعد تشكل عائقا في ظل انتشار الزواج المدني.

ويعدّ المطرب ناصيف زيتون أحد أبرز نجوم الغناء في سوريا والوطن العربي، إذ حقق شهرة واسعة بوقت قصير نسبيًا، كما استطاع إثبات موهبته من خلال صوته المميز وموسيقاه التي تحاكي جيل الشباب.

أما الفنانة هيا مرعشلي فهي تنتمي لعائلة فنية؛ فوالدتها الراحلة رندة مرعشلي، ووالدها الفنان طارق مرعشلي، وجدتها أم والدها هي الفنانة القديرة ناهد حلبي، واستطاعت هيا إثبات نفسها وتقديم أدوار مميزة جعلتها نجمة صاعدة فشاركت في الموسم الرمضاني الماضي بـ 3 أعمال حصلت على نسبة مشاهدات مرتفعة، وهي مسلسل "مسافة أمان" مع سلافة معمار وكاريس بشار، ومسلسل "دقيقة صمت" مع عابد فهد، وخالد القيش، وفادي صبيح، ومسلسل "عندما تشيخ الذئاب،" مع عابد فهد وسمر سامي.