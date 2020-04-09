سعد الصغير يؤكّد أنّ إيناس عز الدين مريضة

كشف المطرب المصري سعد الصغير، عن رد فعل زوجته من جلوسه طوال اليوم معها في المنزل، في ظل اتباع إرشادات الوقاية من فيروس "كورونا"، بالالتزام بالعزلة والحجر الصحي. وقال الصغير في لقاء خاص مع موقع "فوشيا" ساخرًا: "زوجتي كانت تطيع أوامري قبل الحجر المنزلي، ولكن منذ أن جلست في البيت وهي تراقب تحركاتي، أشعر أنني مذلول".

وأضاف: "في الأول كنت أقولها الأكل فين؟! ألاقيه قدامي، دلوقتي لما بسأل تقولي: قوم حط الأكل لنفسك، وعاملة قائمة بأسعار المشروبات والمأكولات، العصير بـ22 جنيهًا، ويا ويلي لو بهدلت الدنيا بتقولي قوم روّق مكانك".

وأردف: "حظر التجول جاء فرصة للسيدات علشان ينتقموا من أزواجهم، مبقتش أشرب غير عصير واحد بس في اليوم علشان بـ22 جنيه، مش عايز أنفعها، وكل يوم تأكلنا (بصارة)، لو عاوز بطاطس أو لحمة يبقى أدفع"، وعن كيفية تصوير الأعمال الفنية في ظل تفشي فيروس كورونا، قال سعد: "نحاول أخذ كل الاحتياطات قدر الإمكان، فإذا كان التصوير في مكان مغلق يتم الاكتفاء بـ7 أفراد كحد أقصى، ولكن المشكلة تكمن في التصوير الخارجي".

وتابع: "الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين اتخذ إجراء رائعًا، حيث وفر لنا جهازا مخصصا لقياس درجة الحرارة يتم استخدامه على أي شخص قبل دخول اللوكيشن"، وعن أزمة عدم وجود حفلات فنية أو أي نشاطات خلال الفترة الحالية، وجه سعد الصغير رسالة إلى المطربين عبر "فوشيا"، قائلًا: "كل اللي معاه فرقة موسيقية مينفعش يسيبها في الظروف دي، أنا ركبت عربية بفضل من ربنا والفرقة دي، لو باخد 10 آلاف جنيه من الحفل الواحد، هما بياخدوا 2000 جنيه وأنا باخد 8 آلاف، أنا شلت فلوس وهما لأ، يبقى لازم أديهم من الي أنا شلته بفضلهم".

وبسؤاله عن رأيه في ادعاء بعض الفنانين الإصابة بفيروس كورونا من أجل الشهرة، قال المطرب الشعبي: "أنا صريح، تقصدين الفنانة إيناس عز الدين، أعتقد بأن هذا الأمر مرض نفسي، من أجل الشهرة والتريند، مثل بعض الفنانات اللاتي يقمن بارتداء ملابس جريئة وإظهار أجسادهن لأجل التريند".

وواصل: "مفيش حد بيدعي المرض، هي مش فاهمة حاجة ومش متخيلة الموضوع ده، الناس مبتنساش، هتمشي في الشارع هيقولوها إنتي الي كنتي عاملة عيانة"، وأردف: "كان ممكن تقول يا رب أنا صوتي حلو ومش موجودة وسعد الصغير صوته مش حلو وربنا كرمه وشغال كل يوم، كانت تصبر نفسها وتقول إن شاء الله ربنا هيديني، وتخلي أمها تدعيلها، ده أفضل حاجة"، وعن إجراءاته الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، رد قائلًا: "مش بعمل أي حاجة، سايبها على الله ولا مطهرات ولا كمامة، واحد قالهالي، إنت نازل من بطن أمك مكتوبلك كل حاجة، هتنزل فيلم إمتى هيجيلك كورونا ولا لأ، فكله على الله".

وعن المنافسة في دراما رمضان المقبل، ومشاركة الزعيم عادل إمام بمسلسل "فالنتينو"، والفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" ومن بينهما سيتابعه في الشهر الكريم، قال: "أنا بحب محمد رمضان على المستوى الشخصي لأنه كان معايا في فيلم ابقى قابلني، وطبعًا الزعيم فنان كبير وأحبه أيضًا، ولكن رمضان قريب إلى قلبي".

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