حمو بيكا يكشف كواليس “جلسة الصلح” مع حسن شاكوش

متابعة بتجـــــــــرد: قال معني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إنّه تصالح مع حسن شاكوش، بعد فترة من الخلاف الذي نشب بينهما.

وكشف حمو بيكا، عن كواليس جلسة الصلح، وقال إنه جلس مع شاكوش لدى أحد أصدقائهما في منطقة حدائق الأهرام.

وأشار إلى أنه جرى التراضي بينهما، مؤكدًا أن شاكوش بمثابة شقيقه، وما حدث يعد ساعة شيطان.

Advertisements

وعقدت المصالحة داخل منزل صديقهما أيمن شعبان بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تواجد بيكا في القاهرة يوم الأحد الماضي من أجل إنهاء الخلاف مع شاكوش.

وأكّد بيكا أنّ هناك أعمال جديدة ستجمعه مع شاكوش خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هناك خلافًا نشب بين حمو بيكا وحسن شاكوش بعد أغنية “بنت الجران”، لكن لم يتم الكشف بعد عن سببه.