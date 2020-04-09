بالصورة – هكذا كان شكل بيرين سات في طفولتها

متابعة بتجـــــــــرد: استعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أرشيف الفنانة التركية بيرين سات. وبدت فيها في سنوات طفولتها الأولى وأعرب الكثيرمن المتابعين عن إعجابهم بجمالها.

ورأى العديد منهم أنها ما زالت تتمتع بالملامح الجميلة نفسها فيما أشار آخرون إلى أنها أصبحت أكثر جاذبية من قبل.

ويشار إلى أن الفنانة وزوجها كينان دوغلو تعرضا في وقت سابق لموجة من الانتقادات حيث اتهمهما المتابعون بالاستهتار بسبب سفرهما إلى العاصمة البريطانية لندن للاحتفال بيوم ميلادها.

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وعلى إثر هذا أعلن موقع صحيفة Sabah التركية أنهما قررا بعد عودتهما الخضوع للحجر المنزلي كإجراء وقائي لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

ويذكر أن العديد من نجوم تركيا يتبعون قاعدة الحجر حالياً وأبرزهم الفنانة هازال كايا وزوجها المخرج علي أطاي والفنان بوراك أوزجيفيت وزوجته النجمة فهرية إيفجين.

ويأتي هذا فيما يزداد عدد الإصابات في تركيا حيث أعلن وزير الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت في الساعات الأخيرة إلى 38 ألفا و226 بعد تسجيل 4 آلاف و117 إصابة جديدة.