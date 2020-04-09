بالصور – محمد هنيدي قبل وبعد الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام” تصميمًا لصورتين معدلتين له، الأولى يظهر فيها بسن ضغير والأخرى وهو عجوز.

وعلّق هنيدي على صورة التصميم قائلًا: “قبل الحظر وبعد الحظر”.

وتفاعل عدد كبير من جمهوره على الصورة حيث قال متابع: “بتصغر وبتكبر ومش راضي بردوا تطول 3 سنتيمتر”. وعلقت متابعة: “تدري يا هنيدي لو كنت فتحت محل الفول في الصين، ما كنا وصلنا للي إحنا فيه ده، وعلق آخر: ده أنت شعرك بقي أحلى من شعر خطيبتي يا هنيدي”.

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يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الدرامية مسلسل “أرض النفاق” الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.

بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم “عنتر بن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه مع درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد.

وكان هنيدي قدم مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقت عرضها في مصر، كما حققت نجاحاً في مهرجان موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.