متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام” تصميمًا لصورتين معدلتين له، الأولى يظهر فيها بسن ضغير والأخرى وهو عجوز.
وعلّق هنيدي على صورة التصميم قائلًا: “قبل الحظر وبعد الحظر”.
وتفاعل عدد كبير من جمهوره على الصورة حيث قال متابع: “بتصغر وبتكبر ومش راضي بردوا تطول 3 سنتيمتر”. وعلقت متابعة: “تدري يا هنيدي لو كنت فتحت محل الفول في الصين، ما كنا وصلنا للي إحنا فيه ده، وعلق آخر: ده أنت شعرك بقي أحلى من شعر خطيبتي يا هنيدي”.
يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الدرامية مسلسل “أرض النفاق” الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.
بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم “عنتر بن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد.
وكان هنيدي قدم مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقت عرضها في مصر، كما حققت نجاحاً في مهرجان موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – محمد هنيدي قبل وبعد الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.