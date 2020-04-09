شكرا لقرائتكم شاهد.. أوركسترا لبنان الوطنية تتحدى كورونا على طريقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لأول مرة في لبنان، خاض أعضاء فرقة الأوركسترا الوطنية للموسيقى، تجربة جديدة تحدوا فيها فيروس كورونا المستجد الذي أجبرهم على عدم اللقاء والبقاء بمنازلهم.

في التفاصيل، أدى 30 عازفا كل منهم في بيته وبمساعدة الإنترنت وتطبيق الفيديو، مستخدمين أدوات العزف وحناجرهم، أغنية "بحبك يا لبنان" بقيادة المايسترو أندريه الحاج صاحب الفكرة الذي كان في وسط الشاشة.

وعبر تطبيق فيديو، شارك في التجربة 30 شخصا، وهو نصف عدد عازفي الأوركسترا تقريبا لأسباب تقنية، وأدوا جميعا بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي كان في وسط الشاشة وهو صاحب الفكرة.

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فيما لاقى الفيديو الذي انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي رواجا كبيرا، ونالت الفكرة إعجاب الكثيرين.

يشار إلى أن لبنان كان سجل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، فيما أعلنت السلطات شفاء 50 شخصا ووفاة 17 آخرين.

وبسبب ذلك، فرضت السلطات إجراءات احترازية مشددة، أهمها الحجر الصحي على المواطنين وإلزامهم البقاء بمنازلهم.