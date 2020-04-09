شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتعاون مع محمد جمعة ومصطفى قمر وحميد الشاعرى في أغنية سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة سينجل بعنوان "هو فين" من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان مصطفي قمر، وتوزيع حميد الشاعرى ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب حسبما أكد الشاعر جمعة لـ ”الخليج 365”.

من ناحية أخري طرح إيهاب مؤخرا أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" وهي من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

كما انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، كما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، ومن المقرر طرحه قريبا.

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الشاعر محمد جمعة قدم العديد من الأغاني الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم تامر حسني، وأصالة، وكارول سماحة، وإليسا، وحميد الشاعري، وحمادة هلال، ومحمد رحيم، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم..وفريق مسار اجباري .

يذكر أن إيهاب توفيق طرح أيضا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".