شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على مسلسل النجم "50 Cent " الجديد Black Mafia Family والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت Starz الضوء الأخضر، للبدء على سلسلة جديد لـ مغنى الراب "50 Cent"، كيرتس جيمس جاكسون، والذى سيعمل عليها الثنائى جاكسون وراندي هوجينز، الثنائي وراء سلسلة Starz الشهيرة "Power"، وستطرح السلسلة الجديدة تحت اسم Black Mafia Family، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، صرح جاكسون: مسلسل Black Mafia Family، قادم وسيكون أكبر عرض على شاشة التلفزيون، خاصة مع تقديم قصص Meech و Terry، وأنا متحمس لتقديم قصتهم إلى Starz."

قال جيفري هيرش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Starz: "هذا مشروع لطالما كان كيرتس شغوفًا به بشكل لا يصدق، ونحن متحمسون لوجوده كشريك لنا في تحقيقه، " Black Mafia Family" لديها كل السمات المميزة لدراما عظيمة، عن الإخوة Flenory، إلى العالم المميت عالي المخاطر الذي سكنوه، هذه السلسلة ستكون رحلة مذهلة للجماهير حول العالم. "

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مسلسل " Black Mafia Family" مستوحى من القصة الحقيقية لأخوين، قاما من شوارع جنوب غرب ديترويت المتحللة في أواخر الثمانينيات وأنجبت إحدى أكثر العائلات الإجرامية تأثيراً في هذا البلد، بـ قيادة ديميتريوس "Big Meech" Flenory الذكى، والأعمال التجارية لـ Terry "Southwest T" Flenory، ورؤية الشراكة الأخوية التي تتجاوز تجارة المخدرات وفي عالم الهيب هوب من شأنها أن تجعل الإخوة مبدعين على مستوى عالمي، إن إيمانهم الراسخ بالولاء الأسري سيكون حجر الزاوية في شراكتهم وجوهر انفصالهم النهائي، هذه قصة عن الحب والعائلة والرأسمالية في السعي لتحقيق الحلم الأمريكي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Deadline.

كما أعلنت شبكة Starz عن تحضيراتها لـ مسلسل جديد حول حياة الملكة إليزابيث الأولى، وذلك قبل ارتداء التاج، وسيطرح المسلسل الجديد تحت اسم " Becoming Elizabeth "، ومن المقرر أن يدور المسلسل الجديد حول الشابة إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة، التي تتورط في الأمور السياسية والجنسية للمحكمة الإنجليزية في رحلتها لتأمين التاج.

هذه السلسلة ستنضم إلى الأميرة الأسبانية في ستارز تم تجديد هذه السلسلة للموسم الثاني في وقت سابق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale"، لم يتم الكشف عن موعد أو عرض أولي لـ Becoming Elizabeth، وستقوم الكاتبة أنيا ريس بكتابة سيناريو المسلسل الجديد Becoming Elizabeth.