محمد منير يوجه رسالة لجمهوره في ظل أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجه الفنان محمد منير، الشكر للحكومة، وطالب جمهوره بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة، للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وغرد "منير"، علر حسابه بـ"تويتر": "أشعر بالفخر والأمان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع أزمة كورونا بشكل متحضر ومنظم وواعٍ، وأطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة، وأنا على ثقة إننا سنعبر هذه الأزمة بعون الله".
وظهر منير مؤخرًا في حفل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس، كضيف شرف عبر موقع وزارة الثقافة على "يوتيوب".
الحفل يأتي ضمن مبادرة "خليك بالبيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة تشجيعا للجمهور على البقاء في المنزل.
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