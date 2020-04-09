سبب خضوع إسلام جمال لجراحه في عينه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إسلام جمال، سر مشاركته في أكثر من عمل فني في وقت واحد، مؤكدًا أن الأوراق الجيدة تجبره على الموافقة.

إسلام جمال، قال خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن التصوير في أكثر من عمل على الرغم من جودته إلا أنه مرهق جدًا وتسبب له في ضرر بسبب الإضاءة الأمر الذي اضطره للخضوع لجراحة في عينه مؤخرًا.

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وأضاف، أن جو فريق العمل يخفف كثيرًا من تعبه خاصة مع الفنانة ماجدة زكي، في كواليس مسلسل “قوت القلوب”، خاصة أنها تحرص على فرض الحياة العائلية في كواليس العمل خاصة أنها تقوم بجلب طعام وفطير مشلتت لفريق العمل كاملًا.

مسلسل “قوت القلوب” من بطولة الفنانة ماجدة زكى، ويشاركها كل من محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبوعميرة.

وشارك إسلام جمال مؤخرًا في بطولة مسلسل “ختم النمر”، في دور سعيد، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنيى، نسرين طافش، ميريهان حسين، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.