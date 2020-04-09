إليسا تشيد بأداء وزير الصحة مع ملف كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا، بأداء الحكومة ووزير الصحة اللبنانية مع ملف كورونا خاصة مع تراجع أعداد الإصابات في لبنان.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تيوتر”: “لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمد لله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وإن شاء الله يبقى الوضع هيك”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 548.

وكانت إليسا قد أعلنت قبل أيام تأخير طرح ألبومها لفترة لم تحددها واعدة جمهورها بطرح أغنية منفردة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إليسا تسجل أغاني ألبومها الجديد وذلك رغم التزامها بقرار الحجر الصحي وعدم رؤيتها لوالدتها حفاظًا على صحتها.

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كما أعلنت مؤخرًا عن تأجيل عرض ألبومها الجديد وكان من المقرر أن تطرحه في عيد الفطر، وهو الأول لها بعد أن تراجعت عن قرار الاعتزال كاشفة أنها من الممكن أن تنتج لنفسها في الفترة المقبلة.

إليسا، كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “عم ثور”، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎.

من ناحية أخرى استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية “كرهني”، لتوجيه عدة نصائح لمنع الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في لبنان، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مقطع من الأغنية جاء فيه: “مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد”.

أغنية “كرهني”، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الفنانة اللبنانية كشفت مؤخرًا عن تفاصيل أول أغنية من ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.