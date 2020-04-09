شكرا لقرائتكم خبر عن "هونها يارب على المخاليق"..دعاء دينى لمجد القاسم فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل دعاء دينى جديد ويقول مطلع "هونها يارب على المخاليق..إفرجها يارب وفُك الضيق" وهي من ألحانه، من كلمات الشاعرصلاح عطية، ومن المقررأن تقدم بشكل موسيقي مختلف على العود، علي أن يتم طرحه في شهر رمضان المقبل.

من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الابيض‏‏"، إهداء لكل الأطباء التي يوقف ضد مرض فيروس كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية ،وتوزيع خالد ‏عرفة.

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كما طرح أيضا مجد أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة ‏وتم تسجيلها باستوديو مقام.

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏