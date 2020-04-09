محمد محيي يتحدي الكورونا بمليون مشاهدة لأغنيته الجديدة

طرح الفنان محمد محيي أغنيته الثانية الجديدة "فوضت أمرى" على اليوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان "بتاع زمان".. واستطاعت أغنية "فوضت أمرى" أن تحصد عدد كبير من المشاهدات، اقترب من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، كما انضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، فى مصر وبعض الدول العربية، أغنية "فوضت أمرى" من كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند بحسب بيان صحفي صدر عن الشركة المنتجة.

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وأكد البعض على جرأة محيي في اختيار توقيت طرح الأغنية التي حاول من خلالها كسر حالة الملل التي يعيشها البعض من خلال فترة العزل المنزلي بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

الألبوم الجديد يشهد عودة محمد محيي إلى الغناء بعد فترة توقف طويلة لم يقدم خلالها أي أعمال فنية أو حفلات لايف.