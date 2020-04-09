بسبب كورونا .. وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاده مع أبنائه "فيديو كول"

احتفل الفنان وليد توفيق مع أبناءه بعيد ميلاده ولكن بطريقة التباعد الإجتماعي حيث احتفلوا سويا بطريقة الفيديو كول بسبب إجراءات العزل الاجتماعي وعدم قدرته على لقاءهم .

ونشر توفيق على انستقرام صورة لكعكة عيد ميلاده وهو يحتفل به دون وجود أبناءه وكتب قائلا "أولادي الأحبة علي ووليد جونيور يشاركوني طفي الشموع في عيد ميلادي عبر الفيديو".‏

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يذكر أن وليد توفيق شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد. إلا أن أنجحها كان فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما. تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.

الإضافة إلى الغناء العاطفي نجح في تقديم الأغنية الوطنية والإنسانية مثل اه زينب، يا وابور، علي صوت الحجر، طير صغير، يابحر، وغيرها.

تزوج من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق عام 1990 وأنجبا نورهان والوليد.

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