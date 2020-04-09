ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو في الجيم من داخل منزلها

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بفيديو جديد لها نشرته على انستقرام قامت بتصويره داخل الجيم في منزلها وظهرت بدون ماكياج تماما وهي تؤدي التمارين الرياضية أبد الكثيرون اعجابهم باطلالتها الرياضية ورشاقتها.

كان شقيق ياسمين عبد العزيز قد أثار جدلا واسعا بعد هجومه عليها بسبب ارتباطها بالفنان احمد العوضي وكتب شقيق ياسمين منشور قال فيه انه وقف بجانبها في مواقف مختلفة في حياتها وأضاف :"لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟

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وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".

وأضاف: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".

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واثار منشور وائل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي واحتل صدارة الترند على فيس بوك وتويتر.

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