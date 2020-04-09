بسمة وهبة تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في نوبة بكاء على الهواء، في إحدى حلقات برنامجها “كل يوم” على قناة ON.

الإعلامية المصرية استضافت خلال الحلقة المنشد محمود هلال، والذي تحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان، والفرق بين الإنشاد والغناء الديني، والعقبات الموجودة في هذا المجال في مصر.

بسمة طلبت من ضيفها أن يختتم الحلقة بالتضرع إلى الله بالدعاء في هذه الليلة المباركة، ليرفع عنّا البلاء والوباء، وما إن بدأ الشيخ في دعاءه حتى دخلت الإعلامية المصرية في نوبة بكاء، تأثرا بما يقوله.

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وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن معاناتها من حرمانها من الاختلاط بابنتها خديجة، وذلك من الاجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها داخل منزلها خوفاً من عدوى فيروس كورونا المستجد.

بسمة نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تتسلل على السلم داخل منزلها بخطوات بطيئة، وعندما وصلت للطابق العلوي، قامت بخلع حذائها حتى لا تصدر أي صوت خلال صعودها على السلم، واستعرضت وهبة حاجز ورقي تم وضعه عند مدخل غرفة الفتاة الصغيرة زيحمل عبارات بالإنجليزية: «ممنوع الدخول، ابتعد مسافة آمنة، اغسل يديك، ممنوع الأحضان»

وبصوت منخفض، نادت الإعلامية المصرية على ابنتها، معربة لها عن مدى اشتياقها لها، وهو نفس شعور خديجة التي أبدت افتقادها لوالدتها، لتظهر فجأة السيدة المسئولة عن الاعتناء بابنة الإعلامية داخل المنزل تصرخ في وجة بسمة، حتى تمنع أي تلامس بينها وبين ابنتها، وقد ارفقت الإعلامية المصرية الفيديو بتعليق كتبت فيه: «هي حصلت اتسلل عشان اشوف بنتي ومعرفش كمان!».

يُذكر أن «خديجة» هي ابنة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بالتبني، وللمذيعة المصرية ولدين من زواج سابق، حيث سبق وارتبطت المذيعة المصرية برجل أعمال سعودي يدعى «أسامة السيد»، ورُزقت منه منه بـ “عبدالرحمن، وعبدالعزيز”، وبعد انفصالها عنه تزوجت من النائب البرلماني المصري علاء عابد، وحالياً تقدم بسمة برنامج «كل يوم» عبر فضائية ON المصرية بمشاركة الإعلامي والمحامي المصري خالد أبو بكر.