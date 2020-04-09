مصطفى حجاج يستعد لحفل أون لاين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والمطرب المصري مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائي ضخم أون لاين يوم الخميس، 9 إبريل، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”، وذلك في محاولة منه للترفيه عن جمهوره أثناء جلوسهم في المنزل.

مصطفى حجاج، قال خلال الفيديو، الذي قام بنشره على موقع إنستجرام : الحفلة بكرة .. محدش ينزل خليكوا قاعدين في البيت واحنا هنجيلكم لحد عندكم.. الحفلة على القناة الرسمية.

كما أعلن مصطفى حجاج، عن مفاجأه للجمهور وهي غنائه لأغنية جديدة لأول مرة من خلال هذا اللايف، مشيرا إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي يقوم فيها بالغناء اونلاين.

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وعلى جانب أخر، أطلق المطرب المصري، مؤخرا، أحدث أغانيه والتى تحمل اسم “يا مصطفى يا مصطفى” على يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

أغنية “يا مصطفى يا مصطفى” هي سابع أغنية من ألبوم “هتزهزه”، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها منتجه هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج “هتزهزه” عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع.

وأكد هاني محروس في تصريحات صحفية، أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.