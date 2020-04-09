كندة علوش توجه رسالة شكر للجيش الأبيض في كل البلدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة شكر خاصة للجش الأبيض في كل البلدان العربية كونهم وجه الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “شكرًا لكل الفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان، أنتم أبطال هذه الأزمة ولكم كل الفخر”.

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واحتفلت الفنانة كنده علوش بعيد ميلادها “لايف” على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة حكاية جديدة من مسلسل “إلا أنا” وتحمل اسم مؤقت وهو “ضي القمر”، وهي مكونة من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء، وتعكف أحمدي على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.

وكان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث قررت الفنانة التفرغ لأسرتها لفترة في أعقاب زواجها وانجابها.