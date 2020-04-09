كندة علوش تشارك في «تحدي الملل» بصورة من طفولتها وجمهورها يتغزل في جمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبلت الفنانة السورية كندة علوش، المشاركة في تحدي الملل، والذي وجهته لها الفنانة التونسية هند صبري، وذلك للتشجيع على البقاء في المنزل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كندة علوش، نشرت صورة من طفولتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “تحدي الملل، بدتو هندوش، مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة إلي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب”، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها والذين تغزلوا في جمالها منذ الطفولة.

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وأعلنت كندة علوش، تحديها لكلاً من الفنانة المصرية رانيا يوسف، والفنانين آسر ياسين، وظافر عابدين، ومحمد عبد الرحمن.

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة حكاية جديدة من مسلسل “إلا أنا” وتحمل اسم مؤقت وهو “ضي القمر”، وهي مكونة من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء، وتعكف أحمدي على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.

وكان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث قررت الفنانة التفرغ لأسرتها لفترة في أعقاب زواجها وانجابها.