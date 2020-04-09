أحمد زاهر يبارك لابنته على «الفتوة»: هتكسري الدنيا وتشرفيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد زاهر، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة للملصق الدعائي لمسلسل “الفتوة”، والذي تشارك فيه ابنته ليلى أمام الفنان المصري ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أحمد زاهر، علق على الصورة قائلًا: “ألف مليون مبروك يا روح قلبي وإن شاء الله هاتكسري الدنيا وأنا متأكد إنك قد المسئولية وهتعملي دور حلو يشرفني ويشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي وإخواتي ياسر جلال، مي عمر والمخرج حسين المنباوي.. مبروك للجميع مسلسل الفتوه عمل رائع بإذن الله”.

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مسلسل ” الفتوة” بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى والأكشن والكوميدى.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد زاهر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.