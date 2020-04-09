كيف استفاد ملحم زين من فترة الحجر المنزلي مهنياً؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شدد الفنان اللبناني ملحم زين على التزامه بفترة الحجر المنزلي، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي وباء كورونا.

ملحم أكد أنه يقضي أغلب الوقت مع أسرته، في الوقت الذي اعترف فيه أنه بات يتناول الطعام أكثر من 6 مرات في اليوم، وعن الإجراءات الوقائية التي يلتزم بها داخل منزله، قال الفنان اللبناني: «نلتزم بالتباعد الاجتماعي، ونقوم بالتعقيم مثلنا مثل أي شخص»، مضيفاً: «لست موسوساً لدرجة كبيرة، ولكن لدي عائلة مؤلفة من 4 أطفال ومن الطبيعي أن أخاف عليهم، على عكس شقيقي مثلاً الذي لازال أعزباً، ويأخذ الموضوع بأفقل جدية مني».

وعلى المستوى المهني، استفاد ملحم من فترة العزل المنزلي- بحسب ما أكد في مداخلته ببرنامج «منا وجر» وأوضح ذلك بقوله: «أعدت تنظيم أرشيفي الغنائي بالتعاون مع مكتبي وكل شخص من منزله، كخطوة نقوم من خلالها بترتيب كل الأمور التي لم نستطع القيام بها، ونجعل الوقت يمرّ بشكل أسرع».

يُذكر أن ملحم زين متزوج من تماني التي احتفل بزفافه عليها عام 2008، وقد رُزق منها بأربعة أطفال هم «علي وفاطمة وحسين»، وكانت مولودته «زينب» آخرهم، حيث رٌزق بها الزوجان يونيو 2018.