تعرف على فلسفة صبا مبارك مع كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فترة العزل المنزلي قد دفعت الفنانة الأردنية صبا مبارك للتأمل أكثر في فلسفة الحياة، وحجم النعم الكثيرة التي تحرمت على البشرية فجأة بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم بساطتها.

صبا نقلت النتيجة التي توصلت لها بعد تفكير في الأزمة التي يعيشها العالم حالياُ في تعليق على صورة عفوية لها من داخل منزلها، حيث كتبت: «ريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيان بنختار ما نقرأها..رسنين بنضل عايشين برات حالنا و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم..و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهيةو انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون».

وتابعت: «و ازا بكرا كان عتمة بيجوز.. الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد.. احلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا. و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم.. رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... و كتير اشياء.. مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله.. و بس تخلص... نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى».

من ناحية أخرى، تنافس صبا مبارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل «حارس الجبل»، وهو عمل بدوي من تأليف حازم فضة، وإخراج سائد الهواري، وتشارك صبا في بطولته أمام منذ رياحنة، عبدالمحسن النمر، وغيرهما.