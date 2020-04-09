رد فعل والد هشام سليم بعدما اكتشف أنه يدخن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هشام سليم، عن كواليس مشاركته في فيلم “إمبراطورية ميم”، والذي شارك به وهو في عام 1972 مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

هشام سليم، قال خلال لقائه في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e، إنه ظهر في اليفلم وهو يدخن السجائر، لأنه بدأ التدخين في عمر التاسعة دون معرفة والده والذي علم بالأمر وهو في السادسة عشر وكان رد فعله بأن يسمح له بالتدخين أمامه.

وأضاف هشام سليم، أنه كان يطلب من والده سجائر وولاعة ومازحه في إحدى المرات قائلا: “أنت ماتملكش من أدوات التدخين إلا بوقك”.

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يذكر أن هشام سليم شارك في رمضان 2019 بمسلسل “كلبش3” مع أمير كرارة وأحمد عبدالعزيز، ويسرا اللوزي وهالة فاخر ‏وأحمد العوضي وإسلام جمال وأميرة العايدي ومحمد علي رزق وأحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ‏ميمي وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي‎.

وكان هشام سليم، قد كشف في لقاء سابق له في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، عن تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك لأنه كان لديه فضول لمعرفة ماهية المخدرات وما الذي يمكن أن تحدثه في الإنسان، مؤكدًا أنه ندم كثيرًا على خوض هذه التجربة ولم يحبها، ولذلك لم يكررها لأنه لم يجد فيها أي متعة.

هشام تحدث أيضا خلال البرنامج عن أعماله الفنية وقال إن المنتجون رفضوا زيادة أجره بعد نجاحه في مسلسل «المصراوية»، وأسندوا بطولة الجزء الثاني للفنان ممدوح عبدالعليم، ولذلك ابتعد عن بطولاته في الدراما.