الموسم الثانى من The Last Kids on Earth قادم 17 أبريل الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، عن وصول الموسم الثانى من مسلسل الأنيمشن القصير، The Last Kids on Earth، يوم 17 أبريل الجارى، على منصة البث، على ان يتضمن الموسم الجديد، 6 حلقاتـ تطرح دفعة واحدة كـعادة الشبكة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، بالإضافة إلى حصول السلسلة على تعليقات جيدة. مسلسل The Last Kids on Earth، يدورحول المراهق الشاب جاك سوليفان، الذى يعيش هو ومجموعة، من أصدقائه، في منزل شجرة مزخرف، حيث يلعبون ألعاب الفيديو، ويأكلون الحلوى ويقاتلون الزومبي في أعقاب نهاية العالم الوحش. Advertisements سلسلة الأنيمشن The Last Kids on Earth، من بطولة أصوات، نيك وولفهارد، بروس كامبل، كيث ديفيد، روزاريو داوسون، تشارلز ديمرز، مارك هاميل، مونتس هيرنانديز، كاثرين أوهارا، جارلاند وايت. كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014. الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء". وشارك في بطولة العمل جنبا إلى جنب مع سومرهالدر، كل من كايل بريتكوف، ادريان هولمز، جاكي لاي، بيتر اوتربريدج، كيمبرلي سو موراي، سيدني ماير، لورا فاندرفورتس، تيدي موينيهان، جريج بريك، تيد أثيرتون، جوناثان هيجنز، بو مارتين.

