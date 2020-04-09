فيديو| بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد مي نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلاد الفنانة مي نور الشريف، أمس الأربعاء، في منزل الفنان الراحل نور الشريف وبحضور وبوسي وشقيقتها والفنان سمير صبري.

والتزمت بوسى شلبى فى صور عيد الميلاد بتعليمات الوقاية التى فرضتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتدت كمامة طبية وقفازات.

وكان آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"، منذ 3 سنوات، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.