محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: مازح المخرج عمرو عرفة، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"تويتر"، وأعلن إفطاره أول أيام شهر رمضان المبارك "أونلاين"، مع شقيقه المخرج شريف عرفة. وكتب "عرفة"، عبر حسابها بـ"تويتر": "أنا اتفقت انا وأخويا هنتحدى كورونا، وإن شاء الله العائلتين هيفطروا سوا أول يوم رمضان أونلاين". ويلتزم الكثير من المواطنين بالإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع التجمعات، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر "هنفطر مع بعض أونلاين".. عمرو عرفة يكشف عن اتفاقه مع شقيقه في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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