فيديو.. ابنتا عمرو دياب ترقصان على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت كنزي عمرو دياب، مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق TiKToK، ظهرت خلاله برفقة شقيقتها جنا. وظهر الثنائي في الفيديو وهما ترقصان في منزلهما، على إحدى الأغنيات، كما مازحت جنا شقيقتها، وسكبت على رأسها زجاجة مياه.

وشاركت "جنا"، مؤخرًا في الغناء مع والدها النجم عمرو دياب بمطقع باللغة الإنجليزية، من خلال أغنية "جميلة"، ضمن آخر ألبوماته "سهرانين".

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