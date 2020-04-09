شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بالحجاب برفقة ابنها: مفيش أجمل من الدعاء بيقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صورة برفقة أبنها أحمد، يدعيان الله، خلال تواجدهما في العزل المنزلى بسبب فيروس كورونا.

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها من أبنها أحمد، عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".



حلا شيحة

وكانت صورت النجمة حلا شيحة مشهد الحادث التي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانقلاب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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ويصور المخرج سامح عبد العزيز 17 ساعة يومياً في الديكورات الخاصة بالعمل في فيلا بالمعادي ومدينة 6 أكتوبر، حيث استلم من مؤلفي العمل أول 17 حلقة من السيناريو قبل انطلاق التصوير، ويحاول أن ينتهى مخرج العمل من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى لتسليمها للجهة المنتجة حسب الخطة المتفق عليها للعرض في شهر رمضان.

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.