أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها أثناء ممارستها الرياضة في صالة الجيم بشكل قاس.

وتغزل أحمد العوضي في ياسمين عبد العزيز ورشاقتها معلقا على الفيديو: "عاش يا وحش".

وعلى صعيد آخر، نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الحب وكيف تحول إلى نوع من الغيرة وشك وقلق وخوف، وهو الأمر الذي دفع بعض متابعيها للربط بين ما يقوله وأزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز.

وقال وائل: "في ناس اتخلقت واتخلق ليهم الحب ودوّل نسبة قليلة وقد تكون اندثرت في ظل كل مغريات الحياة .. وفي ناس تانية "بتدور" علي الناس الي تحبها بالطريقة اللي هما يستهلوها .. الحب ده شيء مخيف !!".

وأضاف وائل قائلا: الحب بيوصل الناس للغيرة والشك واغلب الوقت للقتل .. الناس بتفضل تدور علي الحب عشان تعيش فيه للحظات قبل ما تنقلب العلاقة للأسوأ .. وهما الشويه دول بس ، اللحظات الأولي في أي علاقه الي بتفضل عايش عليهم ايّام كتيًر بعد انتهائها.. الإنسان يفضل يحب بكل ما يملك الي قدّامه عشان يجي في يوم ويخونه او يزهق منه او ينجذب لشخص اخر او العلاقه نفسها توصل لفقدان الإحساس الي بيقود للملل.

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وأوضح وائل قائلا : الحب فعلا شيء مخيف صعب فهمه ولو كان سهل كانو ال ٧ مليار بني ادام علي وجه الارض زمانهم مرتاحين .. نهايه اَي علاقه ما بين شخصين هي ماساه هيعشها اربع أشخاص لان كل شخص هيدور ينسي الي معاه بشخص اخر.. وهنا اصبح المجتمع مرضي نفسيين من تعدد العلاقات والكل مازال بيدور علي شيء مخيف سبب في دمار معظم البشرية اسمه " الحب ".

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