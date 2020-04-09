بفيديو جديد أيتن عامر تناشد جمهورها الجلوس في المنزل

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك" فيديو جديد بصحبة مجموعة من الفنانين يناشدون جمهورهم عدم الخروج من المنزل . وعلقت آيتن عامر على الفيديو قائلة " خليك فى البيت .. اعملوا زينا " . يذكر أن أيتن عامر تجهز لمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين. Advertisements قد يهمك أيضا: آيتن عامر تكشف حقيقة اتجاه زوجها للتمثيل عامر تنتقد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية

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