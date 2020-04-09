الفنان رامى جمال برفقة زوجته في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل نشرت زوجة الفنان رامي جمال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهر الفنان رامي جمال برفقة زوجته في أحدث جلسة تصوير خضعا لها بملابس كلاسيكية نالت إعجاب متابعيهما وجمهورهما. أما من الناحية الجمالية اعتمدت زوجة رامي جمال علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: رامي جمال يثير الجدل بسبب سيارة إسعاف رامي جمال يشتكي من تصرفات زوجته في المنزل

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