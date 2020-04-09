شكرا لقرائتكم خبر عن خانت حبيبها مع مخرج .. 7معلومات عن كريستين ستيوارت فى عيد ميلادها الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم التاسع من ابريل النجمة الأمريكية كريستين ستيورات بعيد ميلادها الثلاثين، حيث أصبحت النجمة الشهيرة واحدة من أهم نجمات هوليوود رغم سنها الصغير، بعدما تمكنت من بطولة سلسلة من أهم الأفلام.

وهو ما يدفعنا للتعرض لسبع معلومات عن النجمة الشهيرة التي قد يجهلها محبيها وجمهورها عنها بالتزامن مع عيد ميلادها.

نشأت وسط شقيقين أحدهما بالتبنى وهو يبلغ نفس عمرها تقريبا.

والدها منتج برامج شهير هو جون ستيوارت.

اعتقدت «ستيوارت» أنها ستصبح مؤلفة أو مخرجة خاصة وإن عائلتها بالكامل تعمل في الكواليس بعيداً عن الأضواء، إلا أنها رغبت أن تصبح مشهورة ويعرفها الناس منذ طفولتها، وهو ما جعلها تتدرب على أن يكون لها شكل توقيع معين استعداد للشهرة.

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رشحت ثلاث مرات لجائزة أفضل ممثلة شابة منذ عام 2003 وحتى 2005 ولكنها لم تحصد الجائزة مطلقا.

امتلكت «ستيوارت» منزل خاص بعد دورها بفيلم «Twilight» والذى حصدت منه نحو 12.5 مليون.

بدأت علاقة ستيوارت بحبيبها روبرت باتيسون فى عام 2008 ولكنهما حافظا على سرية العلاقة حتى عام 2010.

خانت حبيبها «باتيسون» مع المخرج «كاثرين هاردويك». مما أثار تجاهها عاصفة من الغضب من محبيها.