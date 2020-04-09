شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرر براد بيت وجنيفر أنيستون التحدث عن علاقتهما فى مقابلة تلفزيونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قرر نجما هوليوود والزوجان السابقان براد بيت وجنيفر أنيستون التحدث عن علاقتهما في مقابلة تلفزيونية؟ تساؤل انتشر بكثافة بين عشاق ومحبي النجمين حتى أن الكثير منهم أعلن عن انتظار هذا اللقاء والذي سيضم بالتأكيد الكثير من أسرار علاقتهما ، وبعد تداول التقارير التي تشير أن النجمين سيظهران معا بلقاء يحمل الكثير من المفاجآت نفي تماما موقع " جوسيب كوب " ما تردد و أكد أنها شائعة بهدف لفت الأنظار و لضمان المزيد من القراء للموقع الذي نشر الشائعة.

وبعد التواصل مع أحد المقربين من براد بيت أشار الموقع انه لا توجد أي مقابلات او جلسات تجمع براد وأنيستون .

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يزعم تقرير صادر عن موقع " NW " أن الزوجين السابقين يخططان للظهور في مقابلة تليفزيونية شاملة لإعطاء معجبيهما تفاصيل حول علاقتهما الحالية و التي تشغل بال الملايين ، حيث يزعم مصدر أنه بعد الكثير من التكهنات العامة التقي النجمين في عدد من حفلات توزيع الجوائز و المناسبات الكبرى التي أقيمت مؤخرا في هوليوود ، وكانت جنيفر في ذلك الحين ترتدي خاتم من الماس ، إضافة الي قضاء الثنائي عطلة مكسيكية مشتركة ، فبعد كل ذلك النجمين جاهزين الآن للكشف عن تفاصيل علاقتهما الجديدة ، و يؤكد المصدر أن الثائي قررا أن يكشفا مدي اهتمامها ببعضهم البعض و تمسكهم ببعضهم و هو الشعور الذي لم و لن يتغير ، و الآن و مع تقدم العمر تأتي الحكمة حيث أصبحت أنيستون وبيت أكبر سنا و إنهما يشعران بالراحة أكثر عند مناقشة تفاصيل حياتهما الشخصية خاصة مع الأصدقاء المقربين مثل إلين دي جينريس وأوبرا وينفري " .

وأستكمل المصدر مؤكدا ان براد بيت يأمل أن تنتهي معركته التي استمرت أربع سنوات مع الزوجة السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي لكي يبدأ الآن حياته الجديدة .