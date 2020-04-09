ياسمين عبدالعزيز تمارس الرياضة وأصالة تطهو وجبة "تقشف".. الفنانين في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد كبير من النجوم اللجوء إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجوء إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ أخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

"الخليج 365" يعرض لكم جانب من حياة النجوم في العزل المنزلي

محمد رشاد ومي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرم"، فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لها مع زوجها الفنان محمد رشاد يقلدان مشهدا من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

وكتبت مي: "أنا اللي هسيب البيت وهشوف واحدة تانية اتجوزها، أنا أهو وأنت أهو دا أنا كنت أفطسهالك، أدي أخرة أوقات الفراغ يا عبدالغفور، هموت من الضحك".

وليد توفيق

احتفل الفنان وليد بعيد ميلاده، خلال العزل المنزلي، ونشر وليد توفيق عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورة لتورتة عيد ميلاده، وهو يحتفل بها مع أولاده عبر الإنترنتو ‏وكتب معلقًا: "أولادي الأحبة علي ووليد جونيور يشاركوني طفي الشموع في عيد ميلادي عبر الفيديو".‏

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ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس تمرين رياضي في فترة الحجر المنزلي.

أصالة

الفنانة السورية أصاله نصري، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بعدد من مقاطع الفيديو عبر الاستوري الشخصي لها، في أثناء تحضيرها لوجبة الإفطار اليوم مع عائلتها في ليلة النصف من شعبان.

ونشرت الفنانة السورية، طريقة تحضريها للوجبة مع ابنها الذي قام ببعض التحضيرات مثل تقطيع "الثوم"، وضمت الوجبة بطاطس وخضروات واضافة بعض الثوم لها في النهاية، لتعلن "نصري" أن وجبة اليوم لا تضم فراخ أو لحم، وأنها ستكون وجبة تقشف.

كارول سماحة

أما الفنانة اللبنانية كارول سماحة، فتعكف حاليًا على كتابة أغنية جديدة بعنوان "قصة حياتي على المسرح"، وذلك خلال التزامها بالحجر المنزلي الذي تفرضه الدول للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغردت "كارول"، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "حاليًا وخلال الحجرالمنزلي عم كمل كتابة أغنية سبق وبدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها (قصة حياتي عالمسرح) أغنية تخصني جدًا وهي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد إن شاء الله".