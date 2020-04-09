شمس بإطلالة جريئة وسيلفي هنادي مهنا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هناي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

إيمي زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الطفلة جنا عمرو.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

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سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها أمام شاطئ البحر.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع غنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

يوسف عثمان

نشر الفنان يوسف عثمان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل سيارته.