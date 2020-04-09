خاص| وفاء صادق عن "فلانتينو": "لا تجمعني مشاهد بالزعيم.. ومجرد المشاركة معه فخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانة وفاء صادق سعادتها بالتعاون مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، الذى يطرح في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مضيفة: "هذه هي المرة الأولى، التي أشارك خلالها في عمل فني للأستاذ عادل إمام، وهو نجم كبير والعمل معه يعد فخرا وإضافة لأي ممثل".

وأضافت: "لا تجمعنى مشاهد مشتركة خلال العمل، إلا إننا كنا نتقابل في كواليس العمل، ويكفينى شرفا إننى شاركت فى مسلسل له".

وعن احتياطاتها الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا و حظر التجول، قالت: "أحترم رأى الطب والتعليمات، وألتزم بعدم الخروج من البيت مطلقا إلا عندما أرغب فى شراء طلبات للمنزل، وأتخذ الاحتياطات اللازمة، فإنه يجب على كل فرد ألا يخرج من منزله إلا للضرورة فقط ".